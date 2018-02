Les bombardements en Syrie, les normes de bruit dans les salles de spectacle et la loi alcool dans la Semaine Viva

En Syrie, les massacres se poursuivent dans la banlieue de Damas. En 4 jours, l'opération de l'armée de Bachar El-Assad a fait au moins 320 morts, dont 76 enfants. Ce conflit est compliqué et dure depuis plusieurs années. Pourquoi Bachar El-Assad est-il indéboulonnable du pouvoir ? Pourquoi les forces russes le soutiennent ? Comment expliquer la non-intervention du reste du monde ? Nous tenterons de répondre à ces questions et de clarifier cette situation complexe avec l’aide de Didier Leroy, chercheur à l'École Royale Militaire et au Centre d'études de la coopération et du développement de l'ULB.

Depuis mercredi, la région bruxelloise impose des normes plus sévères en matière de diffusion de son amplifié. Ces mesures ont pour but de protéger la santé publique et concernent tous les établissements ouverts au public. Désormais, un logo de couleur est visible sur les affiches, tickets et vitrines indiquant ainsi le niveau de décibels de l’établissement. Le vert correspond à 85 dB, l'orange à 95 dB et le mauve à 100 dB. Benoîte Millet, médecin ORL sera notre invitée.

Selon la loi de 2009, il est interdit de vendre ou d'offrir de l'alcool aux moins de 16 ans. Les 16-18 ans, quant à eux, ne peuvent pas avoir accès aux alcools forts, obtenus par distillation. Mais cette semaine, une étude de l’Université de Liège a mis en lumière une réalité bien différente. Cette loi n’est pas toujours bien appliquée. Nous tenterons de comprendre ce phénomène avec l’aide de Raymond Gueibe, alcoologue.