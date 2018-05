Le conflit israélo-palestinien, l’homophobie et la réforme des pensions dans la Semaine Viva

Ce samedi 19/05 entre 13h et 14h dans la Semaine Viva :

Cette semaine, les médias ont beaucoup parlé de la ville de Gaza et du statut de Jérusalem. Toutes deux sont situées au cœur du conflit israélo-palestinien. Mais concrètement, comment et quand a débuté ce conflit ? Qu’en est-il à l’heure actuelle ? Quel est le problème avec Jérusalem ? Daniel Fontaine, journaliste à la RTBF et spécialiste du Proche-Orient nous éclairera sur ce conflit compliqué.

Ce jeudi a eu lieu la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. La ministre de l'Egalité des chances, Alda Greoli (cdH), en a profité pour présenter le plan wallon pour lutter contre l’homophobie. Parmi les initiatives concrètes, la création d'un refuge pour les jeunes mis à la porte de chez eux, à cause de leur orientation sexuelle. Nos invités seront Oliviero Aseglio, de la Rainbow House et Dimitri Verdonck de l’asbl Midnimo, à l’origine du projet.

Une nouvelle manifestation contre la nouvelle réforme des pensions a eu lieu ce mercredi à Bruxelles. L’occasion pour nous de revenir sur ce sujet sensible. En quoi consiste ce nouveau projet ? Qu’en est-il de la pension à points et de la pénibilité de travail ? Daniel Bacquelaine (MR), ministre des Pensions, répondra à nos questions.