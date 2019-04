La vaccination, le baromètre politique et le Grand-Duc Jean de Luxembourg dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : la vaccination en Belgique - 27/04/2019 Face à la recrudescence de maladies comme la rougeole, l'UNICEF a lancé, ce mercredi, une grande campagne mondiale en faveur de la vaccination. Objectif : torde le coup aux nombreuses fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux notamment. En effet, de nombreux parents hésitent à faire vacciner leurs enfants, à cause d’informations qu’ils ont lues sur Internet. Et pour aider ces personnes en manque de réponse, le site www.vaccination-info.be fait peau neuve. Pour mieux comprendre ce sujet, nous accueillons Liliane Gilbert, pédiatre et présidente du conseil des pédiatres de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).