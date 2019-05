La Belgian Pride, l’Affaire Climat et les trottinettes électriques dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : l'Affaire Climat - L'Affaire Climat - 18/05/2019 Les acteurs des séries belges « Ennemi Public » et « La Trève » et s’allient pour soutenir l’Affaire Climat. Cette action citoyenne démocratique et collective vise à attaquer l’État en justice pour qu’il mette en place une loi climat et donc des mesures concrètes. Ce procès un peu particulier a été intenté en 2014 au Pays-Bas par Klimaatzaak ASBL. Au moment d’écrire ces lignes, 60 075 personnes se sont déjà inscrites comme co-demandeurs de cette justice. Le but est d’atteindre 75 000 personnes jusqu’au 26 mai. Lara Hubinont (La Trève) et Clément Manuel (Ennemi Public) nous parlent de cette action à laquelle ils participent.