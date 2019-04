L'autisme Asperger, recycler les téléphones portables et le prix unique du livre dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : un prix unique pour les livres - 06/04/2019 Le Prix unique du livre est désormais d’application partout en Belgique. C'était déjà le cas depuis un peu plus d’un an et Wallonie et en Flandre. Et depuis hier, le prix unique du livre est désormais imposé aussi à Bruxelles. Désormais, dans le tout le pays, un livre coûtera le même prix dans tous les magasins. Notre invité est Yves Limauge, gérant de la librairie « À livre ouvert / Le rat conteur » à Woluwe-Saint-Lambert. Il est aussi co-président du Syndicat des Libraires Francophones de Belgique.