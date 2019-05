Jean-Michel Saive, les MolemSisters et l'application SMOP dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : l'application SMOP - 04/05/2019 Se déplacer en Belgique sans la voiture et établir un itinéraire fiable ? C’est ce que propose l’application SMOP (Smart Mobility Planner). Elle a pour but de simplifier les déplacements en Belgique. L’entreprise NextMoov est à l’origine de ce projet et s’est associée à la STIB, la SNCB, la TEC et De Lijn afin de développer cette application. Mais qu’est-ce qui la différencie de Google Maps (qui propose déjà ce genre service) ? L’application prend-t-elle en compte les véhicules partagés (vélo Villo, trottinettes Lime, voiture ZipCar, …) ? Thomas Hermine, CIO de NextMoov, nous en parle.