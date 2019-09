Faut-il arrêter le sucre pour protéger notre cœur ?

La 40ème édition de la Semaine du Cœur est organisée toute cette semaine par la Ligue cardiologique belge. A travers plusieurs activités de sensibilisation, la Ligue souhaite nous mettre en garde contre les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque. Cette année, l’accent est particulièrement mis sur le sucre ajouté. Quels sont les méfaits du sucre sur le cœur et plus globalement sur la santé ? Jean-Luc Vandenbossche, cardiologue et membre du comité scientifique de la Ligue cardiologique, est venu nous l'expliquer.

La Semaine Viva - Jean-Luc Vandenbossche sur les dangers du sucre pour le cœur - 28/09/2019 La 40ème édition de la Semaine du Cœur est organisée toute cette semaine par la Ligue cardiologique belge. A travers plusieurs activités de sensibilisation, la Ligue souhaite nous mettre en garde contre les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque. Cette année, l’accent est particulièrement mis sur le sucre ajouté. Quels sont les méfaits du sucre sur le cœur et plus globalement sur la santé ? Jean-Luc Vandenbossche, cardiologue et membre du comité scientifique de la Ligue cardiologique, est venu nous l'expliquer.

Cette semaine se tenait la 40ème édition de la Semaine du Cœur organisée par la Ligue cardiologique belge. Créée en 1968, cette Ligue cherche à sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires qui restent l’une des premières causes de mortalité dans notre pays. Cette année, toutes les forces ont été concentrées contre un seul et même ennemi pour notre cœur… le sucre ajouté omniprésent dans notre alimentation quotidienne. Car manger trop de sucre est dangereux pour notre santé : “L’excès de graisses et de sucre amène à l’obésité qui elle-même favorise le diabète et l’hypertension.”, explique Jean-Luc Vandenbossche, cardiologue et membre du comité scientifique de la Ligue cardiologique, “Ce sont les facteurs principaux – avec la cigarette et le cholestérol – qui aboutissent au rétrécissement des artères. Ces dernières peuvent alors se boucher et donner lieu aux accidents cardiovasculaires.” Un diabétique sur 2 meure ainsi de maladies cardiovasculaires.

Estimer son risque cardio-vasculaire Environ 1 Belge sur 12 est diabétique, et près de 30% d’entre eux ne sont pas diagnostiqués. Le médecin de famille reste le premier contact pour guider le patient vers d’autres spécialistes, dont un cardiologue. “Si les artères du cœur sont rétrécies, cela se manifeste par une sorte de gêne, de douleur, de pression dans le thorax, en particulier lors d’un effort physique comme monter des marches.” Par ailleurs, chacun doit rester vigilant et tenir compte de plusieurs facteurs à risque pour son cœur : l’âge, le fait de fumer, le taux de cholestérol, la tension artérielle et la présence éventuelle d’un diabète. Avec ces éléments, on peut déterminer si on est à haut risque, voir à très haut risque. “Dans ce cas-là, alors il faut consulter et prendre des mesures de protection comme des médicaments.” Sucre

Infogram

Le sucre est partout Le sucre est présent dans de nombreux produits vendus dans les supermarchés. “Même si le goût sucré n’apparaît pas ou si les aliments sont à première vue salés, on retrouve toutefois du sucre dans la nourriture industrielle, et en particulier dans les plats préparés.” La Ligue attire surtout notre attention sur les sucres rapides et ajoutés pour augmenter par exemple la saveur sucrée des aliments : le sucre ordinaire (en morceaux ou en poudre), le miel ou les sirops. A ne pas confondre donc avec les sucres lents “Ces sucres – bons pour notre santé – sont les sources énergétiques dont nous avons besoin pour fonctionner.”

La modération est la clé Les médecins de la Ligue conseillent ainsi de réduire notre consommation de sucre à près de 50%. “On recommande de ne pas dépasser 50g de sucres ajoutés par jour pour un adulte.” Un autre conseil, c’est bien évidemment de se dépenser. “Outre la réduction des apports alimentaires, il faut augmenter les dépenses caloriques. Quand on fait l’exercice, on brûle des calories et des graisses.” Alors est-ce que nous allons devoir abandonner notre monument national, le chocolat ? Eh bien non ! Les médecins recommandent de manger de tout, mais toujours avec modération. “Les douceurs ne sont pas interdites, certainement pas !” Nous voilà donc rassurés.