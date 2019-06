Etienne Davignon, les coulisses des festivals et l'accès aux réseaux sociaux pour une enquête dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : dans les coulisses des festivals - 22/06/2019 L’arrivée de l’été marque généralement le début de la saison des festivals et des spectacles en plein air. Et c’est également la Fête de la Musique ce week-end. Mais en Belgique, la météo est très incertaine et la pluie est parfois de la partie. Alors comment cela se passe pour les équipes techniques ? Comment s’organise l’installation de ces énormes événements en plein air ? Luc Messens et régisseur général pour plusieurs événements musicaux comme les Fêtes de la Musique à Bruxelles, le Dour Festival ou encore le Brussels Summer Festival. Il nous plonge dans les coulisses des festivals de cet été.