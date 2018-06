Émission spéciale " Noir, Jaune, Blues, et après ? " dans la Semaine Viva

Ce samedi 02/06 entre 13h et 14h dans la Semaine Viva :

Cette semaine, l’émission se consacre entièrement à l’opération " Noir, Jaune, Blues, et après ? ". L’heure du bilan est arrivée. Pendant 7 mois, des journalistes du journal Le Soir et de la RTBF ont sillonné 15 communes de Bruxelles et de Wallonie pour aller à la rencontre des citoyens.

Ce projet est parti d’une enquête nommée " Noir-Jaune-Blues ". Celle-ci était menée par la Fondation " Ceci n’est pas une crise ", en collaboration avec Le Soir et la RTBF. Et les résultats étaient sans appel : en 20 ans, un fossé s’est creusé entre les citoyens et les institutions (gouvernements, syndicats et religions). La société belge semble divisée et se montre méfiante vis-à-vis des médias.

La RTBF et le journal Le Soir ont donc décidé d’agir en créant le projet " Noir Jaune Blues, et après ? ". Un travail d'immersion des journalistes pour rencontrer ceux et celles qui ne se sentent plus compris ou écoutés. Leurs donner la parole afin de comprendre les difficultés et trouver des remèdes, sans passer, pour une fois, par les interlocuteurs officiels.

Dans cette émission spéciale, nous parlerons de deux grands thèmes abordés lors de ces immersions : le logement et la peur de l’autre. Les journalistes nous parleront de leur vécu lors de cette expérience inédite.