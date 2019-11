Ariann L'Ecuyer, profession embaumeuse

Ariann L'écuyer, une canadienne qui exerce la thanatopraxie en Belgique - © Tous droits réservés

La Semaine Viva - Ariann L'Ecuyer sur la thanatopraxie - 02/11/2019 Alors que cette semaine de Toussaint touche à sa fin, nous saisissons l’occasion de vous parler d’un métier méconnu du grand public, celui de thanatopracteur. Mieux connu sous l’appellation d’embaumeur, il consiste en la réalisation de l'ensemble des soins de conservation, de présentation et d'habillage du défunt selon les souhaits de la famille et des protocoles funéraires. Afin d’en apprendre plus sur cette profession qui demande une très grande dextérité manuelle et un sens esthétique, nous recevons la thanatopractrice Ariann L’Ecuyer qui travaille pour plusieurs funérariums à Bruxelles mais aussi en milieu hospitalier et à domicile.