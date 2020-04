"Une expérience surréaliste"

"Warhunt", le film avec Mickey Rourke qui a poursuivi son tournage en plein confinement - © Janis Pipars

Cindya Izzarelli reprend les propos tenus par le réalisateur italien Mauro Borrelli dans les colonnes du site Variety : "L'expérience était absolument surréaliste. Non seulement tout le monde s'est très vite adapté aux masques et aux précautions, mais cela a donné une ambiance un peu d'urgence à ce tournage et au final, nous étions encore plus concentrés et plus efficaces qu'avant et cela se ressent au niveau de l'image".

Le film, qui compte aussi Robert Knepper (Prison Break) et Jackson Rathbone (Twilight) au casting, n'a évidemment pas encore de date de sortie mais réussit donc déjà à bien faire parler de lui.