Vous rêvez de jouer à Hollywood ? DiCaprio et De Niro vous offrent un rôle à leurs côtés !

Cindya Izzarelli est revenue sur l'une des nouvelles de la semaine dans le monde du cinéma dans son actu people de La Récré de Midi ce 17 avril. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro vous offrent un rôle à leurs côtés dans le prochain film de Martin Scorsese.

Vous avez toujours rêvé de devenir acteur ou actrice à Hollywood et de jouer aux côtés des plus grandes stars du cinéma ? C'est désormais possible ! Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, deux des plus grandes vedettes du cinéma américain vous proposent de les rejoindre dans leur prochain film réalisé par le non moins célèbre Martin Scorsese.