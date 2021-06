Virginie Efira raconte le tournage de "Benedetta" et ses nombreuses scènes de sexe

En effet, l’actrice de 44 ans s’illustre particulièrement dans ce dernier film de Paul Verhoeven , figurant parmi la sélection du Festival de Cannes. Ce long-métrage est une adaptation du livre Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne, de Judith C. Brown . Il romance l’histoire vraie de Benedetta Carlini , une nonne italienne du 17e siècle, lesbienne, alors que l’Europe est marquée par la Contre-Réforme.

L’actrice originaire de Schaerbeek se sentait prête à assumer ces différentes scènes et a déclaré dans Quotidien : "À partir du moment où on tourne avec Verhoeven, on s’imagine bien que ce ne sera pas totalement la comtesse de Ségur (NDLR : le réalisateur est notamment connu pour le sulfureux Basic Instinct avec Michael Douglas et Sharon Stone ou le controversé Showgirls)".

Depuis quelques années et l’affaire Harvey Weinstein, Hollywood s’entoure de coordinateurs d’intimité pour tourner des scènes liées aux relations physiques. Ceux-ci sont chargés de faire respecter le consentement pris par le ou les comédiens.

Pour Benedetta, Virginie Efira a tourné la plupart des scènes d’amour avec Daphné Patakia. L’actrice belge affirme ne pas avoir connu le moindre problème avec sa collègue et 'partenaire' face caméra. "On avait des scènes d’intimité très fortes et ça s’est tourné d’une manière extrêmement… Je n’ai même pas envie de dire respectueuse, c’est tellement une évidence quand quelqu’un est intelligent et juste".

La comédienne a même accordé une confiance aveugle au réalisateur néerlandais, avec qui elle a déjà travaillé sur Elle en 2016. "Est-ce que je valide les scènes de sexe ? Est-ce que je suis au montage de Paul Verhoeven pour dire de prendre ce plan-là plutôt qu’un autre ? Non, certainement pas, et je ne voudrais pas l’être. Mais toutes les choses sont vues en amont" a-t-elle déclaré. Les deux actrices ont d’ailleurs pu donner leur avis sur ces différents plans qu’elles voyaient "comme une chorégraphie". "Avec Daphné Patakia, on avait une entente, on pouvait proposer des choses. Une scène au lit, ce n’est pas juste la sexualité, l’intime est beaucoup plus large".

Un tournage qui permettrait à Virginie Efira de repartir avec le Prix d’interprétation féminine à Cannes ?