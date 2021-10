Vianney, papa pour la première fois : son annonce pleine de poésie comble ses fans

Ça y est, Vianney devient papa en plus d'être beau-papa. L'auteur-compositeur-interprète français le plus sollicité ces dernières années a annoncé l'heureuse nouvelle ce 19 octobre dans une publication très poétique sur Instagram.

"Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4" a-t-il écrit, en référence bien entendu aux paroles de son single Beau-papa, extrait de son troisième album, N'attendons pas.

La famille se compose désormais de quatre individus puisque la violoncelliste Catherine Robert est déjà la maman d'une fille de 11 ans, issue d'une précédente union. C'est cette situation qui avait inspiré la chanson Beau-papa au coach de The Voice France.

►►► À lire aussi : Elizabeth II ne devrait plus boire d’alcool, lui ont suggéré ses médecins

"Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman et notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore... Je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants et vous en remercie" a ajouté Vianney, en légende d'une photo poétique et explicite : trois girafes en laine brodées sur un vêtement ou un drap, accompagnées d'un zèbre.

L'heureuse nouvelle a bien sûr ravi les fans mais aussi les célébrités comme Joyce Jonathan ou encore Amel Bent qui a commenté : "Félicitations mon copain embrasse maman et les enfants". Mentissa, talent belge du coach Vianney, a aussi félicité le couple.