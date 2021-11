Valérie Lemercier : ses confidences sur les remarques déplacées reçues sur son physique

Face à ces invectives, Valérie Lemercier a dû se protéger. Elle a choisi comme bouclier l’élégance. L’actrice et réalisatrice d’Aline soigne donc toujours son look. "Un physique est forcément injuste. On ne l’a pas choisi. En revanche, ce qu’on porte […] si on en a le goût… ça devient une protection" assure-t-elle au magazine people français.

L’actrice de 57 ans accorde d’ailleurs beaucoup d’importance à la mode. La preuve, connaître la tenue qu’elle portera pour la première de son film est même "une question existentielle".

Et quelle plus belle revanche que d’incarner au cinéma l’une des plus grandes stars de la musique ?