Un Oscar pour un court-métrage belge ?

Un court-métrage tiré d'une histoire vraie

Ce projet, c'est celui du court-métrage Une sœur réalisé en 2018 par Delphine Girard et coproduit par la RTBF, troisième court-métrage de la réalisatrice après Monstre en 2014 et Caverne en 2016. Celui-ci "est sélectionné aux Oscars dans la catégorie Courts-métrages en prises de vue réelles" annonce la chroniqueuse.

Cindya développe : "C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une voiture avec un homme et qui prétend devoir passer un coup de file à sa sœur. On comprend assez vite qu'elle se sent en danger et qu'elle est en train d'appeler le numéro d'urgence. Elle fait semblant de parler à sa sœur tout le long pour ne pas se faire remarquer de l'homme qui conduit. C'est une histoire vraie. C'est l'enregistrement d'un appel au 911, le numéro d'urgence américain, que Delphine Girard avait entendu et qui l'a complètement bouleversée". Veerle Baetens joue le rôle de l'opératrice du 911, Selma Alaoui celui de la femme en danger et Guillaume Duhesme celui du conducteur.

Une histoire poignante qui pourrait donc toucher le jury de l'Académie hollywoodienne. D'après Cindya Izzarelli, "on peut retrouver cet enregistrement de 18 minutes où une femme fait semblant de parler à sa grande sœur alors qu'elle est en ligne avec un opératrice et elle essaie de lui faire passer ce message codé".

La chroniqueuse lance les paris : "Donc c'est ultra stressant, c'est très beau et c'est un petit court-métrage qui a été sélectionné et qui est bien parti pour faire parler de lui aux Oscars". Elle ajoute : "Ce serait tout à fait plausible". Retrouvez plus d'informations sur ce film sur le site culture de la RTBF.

Aura-t-on un film belge primé aux Oscars cette année ?

