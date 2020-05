Un livre de recettes officielles de la série Friends arrive

Friends The Official Cookbook, un livre des recettes de la série mythique de Marta Kauffmann et David Crane verra bientôt le jour comme en informait Cindya Izzarelli dans l'actu people de La Récré de Midi ce 27 mai.

Les recettes mythiques de la série

Friends compte 236 épisodes sur des jeunes amis new-yorkais des années 1990. "Il y a toujours un épisode qui se passe dans une cuisine puisque cela se passe toujours entre les deux appartements des principaux protagonistes. Il y en a beaucoup qui cuisinent certains très bien d'autres très mal. Que vous soyez expérimentés comme Monica qui est chef dans la série ou Rachel qui fait toujours n'importe quoi, il y a un livre qui sortira qui s'appelle Friends The Official Cookbook, toutes les recettes officielles de la série" annonce ainsi Cindya Izzarelli.

Ce livre contient "plus de 80 recettes de plats qu'on voit les personnages cuisiner dans la série".

La cuisine a toujours fait partie intégrante de la série mythique et de ses gags. "Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'épisodes qui tournent autour de l'élaboration d'un seul plat comme par exemple la fameuse dinde de Thanksgiving qui provoque des drames quasiment chaque saison. Il y a un épisode qui reste légendaire où Rachel veut absolument faire le dessert de Noël et ne se rend pas compte que dans son livre de cuisine il y a deux pages qui sont collées et elle mélange une recette sucrée et une salée et le résultat est absolument immonde. Il y a une adaptation de cette fameuse recette de bagatelle anglaise dans le livre" détaille encore la chroniqueuse.

Autre recette phare de la série, celle des cookies de la grand-mère de Phoebe. "Elle essaie de reproduire la recette des cookies de sa grand-mère pour se rendre compte finalement que c'est la recette qui est au dos du paquet de la pâte préfabriquée du supermarché" rappelle Cindya.

Chaque recette est reliée à un épisode de la série, une manière originale de savourer les épisodes... pour les plus gourmands !