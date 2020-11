Un dîner avec François Hollande et Julie Gayet aux enchères pour la bonne cause

L'ancien Président de la République François Hollande et sa compagne Julie Gayet, ainsi que d'autres personnalités françaises, se mettent aux enchères pour la Fondation GoodPlanet de Yann-Arthus Bertrand.

François Hollande et Julie Gayet se mettent aux enchères dans un dîner pour la bonne cause - © KENA BETANCUR - AFP

L'ancien Président de la République François Hollande et sa compagne Julie Gayet, ainsi que d'autres personnalités françaises, se mettent aux enchères pour la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand. Vous avez toujours souhaité rencontrer le 24ème Président de la République française ? Votre rêve pourrait devenir réalité... du moins si vous vous montrez généreux. En effet, le couple, formé par François Hollande et l'actrice Julie Gayet, propose "de prendre le dîner avec eux et de passer un moment privilégié à discuter de tout ce qu'il vous plaira avec ces deux personnes" annonce Cindya Izzarelli, mais pour obtenir ce dîner, il faudra avoir avancé la plus grosse enchère.

Des enchères en ligne au profit de l'écologie François Hollande et Julie Gayet se mettent aux enchères dans un dîner pour la bonne cause - © LIONEL BONAVENTURE - AFP Cette enchère s'effectue au profit de la Fondation GoodPlanet, créée en 2005 par le photographe, reporter et cinéaste Yann Arthus-Bertrand dans le cadre de l'opération "Les amis de Yann Arthus-Bertrand se vendent aux enchères" dont c'est la troisième édition en 2020. "Tous les bénéfices de cette vente contribueront au maintien de la gratuité de la Fondation GoodPlanet et de ses expositions, et permettront de développer de nouveaux projets de sensibilisation à l’écologie et à la solidarité à destination du public" a annoncé la Fondation dans un communiqué.

De nombreux autres expériences à remporter François Hollande et Julie Gayet se mettent aux enchères dans un dîner pour la bonne cause - © LIONEL BONAVENTURE - AFP Plusieurs rencontres avec des personnalités et expériences uniques, une centaine au total, sont ainsi placées aux enchères entre le 28 novembre et 6 décembre, par le biais de la plateforme de la maison de vente française Drouot Digital, supportée par Christie's d'après le Huffington Post. Cette vente peut être suivie et vous pouvez enchérir en direct dans le monde entier selon le communiqué de la Fondation. Outre le dîner avec François Hollande et Julie Gayet, vous pouvez remporter un moment d'apprentissage de dessine avec Plantu, caricaturiste pour le journal Le Monde, un déjeuner avec Juliette Binoche sur le tournage du prochain film de Claire Denis avec Vincent Lindon, la visite de l'Institut du monde arabe en compagnie de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, une rencontre avec Stella McCartney lors de son défilé ou un voyage au Botswana pour admirer un projet de cohabitation entre hommes et éléphants d'après le site d'actualité française et le communiqué de GoodPlanet.

