Tom Jones demande à ses fans… d’arrêter de lui lancer de la lingerie sur scène

Il y a des artistes acclamés par messages et vidéos sur les réseaux sociaux comme Clara Luciani soutenue avec humour par Julien Doré sur Instagram . D’autres sont adulés lors de leurs concerts et peu importe l’âge. Tom Jones , 81 ans, qui a sorti son 40ème album en 2021 (rien que ça !) est toujours aussi soutenu par son public lorsqu’il est sur scène, mais de manière assez improbable…

On doit évidemment de nombreux tubes à Tom Jones et l’un des plus célèbres, Sex Bomb, semble lui coller encore à la peau, à son grand désarroi. Le chanteur a confié à Ok ! Magazine être fatigué des fans qui lui lancent… des habits et des sous-vêtements lors de ses concerts. À 81 ans désormais, il a passé l’âge.

"Les pantalons serrés, les t-shirts décolletés, les gens qui me lancent des choses, c’est venu au fil du temps. Je me concentre plus sur la façon dont je chante que sur la manière dont je bouge. Je ne peux plus être là à dire 'Je suis Monsieur Macho' parce que ce n’est pas ce que je suis. Je ne saute pas dans tous les sens, mais je n’ai pas l’impression d’avoir 80 ans non plus" a-t-il déclaré à l’hebdomadaire people britannique.

Si Tom Jones fait allusion à cette manie de recevoir une montagne de vêtements pour signifier l’admiration physique que lui portent ses fans, c’est aussi parce que son nouvel album n’a plus rien à voir avec le tube Sex Bomb souligne Cindya Izzarelli, puisqu’il s’oriente vers le blues expérimental.

Avec la reprise des concerts, ces lancers de lingerie s’arrêteront-ils définitivement ? Tom Jones se sent, quoi qu’il arrive, toujours en forme pour remonter sur scène : "J’ai de bons os et je suis plutôt en forme, et tant que j’aurai mes deux jambes, je continuerai à jouer. J’ai hâte que les concerts reprennent parce que j’aime chanter pour beaucoup de gens. Sans eux, à quoi bon ?".