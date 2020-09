Tom Cruise met la main au portefeuille pour poursuivre le tournage du prochain Mission Impossible

L'acteur américain Tom Cruise, star de Mission Impossible, est visiblement prêt à tout pour que se réalise le prochain film de la saga informe Cindya Izzarelli dans La Récré de Midi.

Tom Cruise doit effectuer une Mission Impossible : rendre possible le tournage du prochain film de la saga du même nom, réalisé par Christopher McQuarrie.

Comme pour de nombreuses productions hollywoodiennes, arrêter le tournage de Mission Impossible a coûté beaucoup d'argent et il semblait difficile de poursuivre l'enregistrement. Mais c'est sans compter sur la détermination de la star américaine et héros de la saga qui compte déjà six films entre 1996 et 2018.