Tina Turner se confie sur sa vie dans un documentaire, pour peut-être dire adieu à ses fans

D'après plusieurs médias, la reine du rock aurait décidé à 81 ans de mettre un terme à sa carrière et de se consacrer à sa vie familiale à Zürich, comme le dévoilera le documentaire qui est consacré sur sa vie et qui sera diffusé fin mars, informe Cindya Izzarelli dans La Récré de Midi.

The Best, Goldeneye, I Don't Wanna Lose You, What's Love Got Do With It, We Don't Need Another Hero, River Deep, Mountain High, Proud Mary, Private Dancer, et bien d'autres : Tina Turner a enchaîné les tubes au cours de sa longue carrière pourtant parsemée d'embuches, remportant au total 12 Grammy Awards.

Mais à 81 ans, la chanteuse aurait tiré un trait sur sa carrière musicale. C'est en tout cas ce que les fans devraient découvrir dans le documentaire Tina, qui sera diffusé le 27 mars prochain sur une plateforme de streaming bien connue et le lendemain sur la chaîne américaine Sky.