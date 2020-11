Des collaborations depuis son dernier album

Stromae promet un nouvel album sans en préciser la date de sortie - © THOMAS SAMSON - AFP

On parle bien entendu ni plus ni moins du 'maestro' belge, Stromae. Son dernier album, Racine Carrée, écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires, classé numéro un dans plusieurs pays européens, pour lequel il s’était entre autres produit au mythique Madison Square Garden de New York, était sorti en 2013.

"On sait qu’il avait fait une pause car il avait besoin de prendre un peu de distance" rappelle ainsi Marion Jaumotte. Stromae avait en effet enchaîné les concerts à un rythme effréné dans le monde entier et il avait eu besoin de souffler, d’autant plus qu’il s’est marié et est devenu papa d’un petit garçon rappelle Paris Match. Depuis plus grand-chose à se mettre sous la dent pour ses fans si ce n’est un titre inédit pour la collection de vêtements créée avec sa femme Coralie Barbier ou ses diverses collaborations, notamment avec Coldplay, OrelSan ou Bigflo & Oli.