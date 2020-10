Shy'm annonce son retour et... un heureux événement dans son nouveau clip

Une annonce dans un nouveau clip

"Elle a trouvé une façon assez originale d'annoncer son heureux événement : elle l'a dévoilé en même temps qu'elle annonçait un nouveau single et donc un premier clip. C'est le titre du clip qui signifiait qu'elle était enceinte, il s'appelle Boy. C'était une façon de préciser qu'elle attendait un petit garçon" explique Cindya Izzarelli. À 34 ans, c'est donc la première grossesse de la chanteuse et membre du jury de Danse avec les stars et on la voit à la fin en train de caresser son ventre.

"C’est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là : BOY, mon nouveau single. (C’est bon de vous retrouver ! Et pour le reste, je n’ai pas encore les mots)" a indiqué Shy'M sur son compte Instagram.

Elle s'est également confié au Parisien sur cette grossesse : "Il a fallu le dire à très peu de gens, éviter les sorties, certains endroits… Là au moins, j’ai pu vivre ma grossesse tranquillement, à deux, avec ma famille, mes amis. Cela prouve que l’on montre ce que l’on veut". La chanteuse a toutefois refusé de révéler l'identité du père.

Plusieurs people lui ont déjà adressée leurs félicitations comme Matt Pokora, Chris Marques ou Iris Mittenaere d'après la DH.