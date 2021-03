Saskia, la Bruxelloise qui s'auto-produit, reste "Dans ma tête" avec cette prestation live envoûtante

Saskia s'est confiée sur ses débuts et a livré une prestation épurée de son nouveau single, Dans ma tête dans La Récré de Midi sur VivaCité, à l'occasion de la Belgian Music Week.

Le tremplin des réseaux sociaux

© Sony Comme de nombreux artistes de sa génération, Saskia s'est révélée aux oreilles du public grâce aux réseaux sociaux. Dans son cas, elle a débuté sur Instagram d'une manière originale : en publiant des capsules descriptives de son travail de production. "Je créais des petites chansons d'une minute, dans lesquelles j'écrivais un petit texte, je faisais ma prod et je montrais tout le processus créatif. Avec les promos en ce moment j'ai moins le temps mais dès que j'en ai je le fais parce que je trouve cela chouette cette façon de partager avec les gens" renseigne-t-elle. Ces vidéos sont influencées par les célèbres Leçons de Stromae. Si Saskia jouissait déjà d'une formation musicale en académie, mais s'est intéressée au travail de production des sons grâce aux vidéos de l'interprète de Ta fête. La jeune artiste bruxelloise travaille d'ailleurs avec certains mêmes membres de l'équipe de Stromae comme son producteur. "Je travaille aussi mes musiques avec Simon LeSaint qui l'a accompagné en tant que musicien. Forcément Bruxelles c'est un grand village donc il y a plein de connexions que je lui dois" déclare-t-elle.

Présente lors de la Belgian Music Night sur Tipik

De passage aussi sur Tipik, vous retrouverez également Saskia lors de la Belgian Music Night, la soirée de clôture de la Belgian Music Night avec Bénédicte Deprez ce 14 mars. L'émission a déjà été enregistrée et l'artiste a pu à nouveau se produire sur scène même si bien évidemment, il n'y avait pas de public. "C'était un très chouette moment, parce que c'est un fait très rare avec le covid donc on profite à fond de chaque moment" confie-t-elle, en manque aussi de concerts depuis plusieurs mois même si elle savoure chaque instant : "Il faut s'adapter. Je le prends comme une opportunité après il n'y a personne donc ce n'est clairement pas aussi bien que cela devrait être (habituellement) mais je le vois positivement, je me dis que les concerts vont revenir".

L'autonomie, indicateur d'authenticité de l'artiste

Saskia joue depuis longtemps du piano et s'est mise il y a deux ans au beatmaking, à savoir la production de ses propres sons grâce à un clavier relié à un programme sur ordinateur lui permettant de jouer n'importe quel type d'instrument. "Je compose ma musique moi-même et je prends un grand plaisir à faire cela" affirme-t-elle. Cette autonomie dans la production semble caractériser une large part de la nouvelle génération d'artistes francophones au moins. L'artiste bruxelloise n'est pas étonnée de cette évolution qu'elle apprécie : "C'est une très bonne chose. Je pense qu'au plus un artiste est autonome dans ce qu'il fait au plus son univers est authentique, et au mieux il pourra le défendre parce qu'il aura sa vraie identité". Cette observation se confirme en effet sur son univers à la fois entraînant et mélancolique, variété française et R&B, fluctuant sur son timbre de voix éraillé, et sa chanson Dans ma tête, récit d'une rupture amoureuse difficile, qu'elle a jouée en live dans La Récré de Midi. Elle nous fera encore davantage voyager dans son univers puisqu'un prochain single et un album arrivent bientôt. Du 8 au 14 mars, c’est la Belgian Music Week sur les médias de la RTBF. Retrouvez un jeune talent bien de chez nous tous les jours de cette semaine dans La Récré de Midi sur VivaCité.