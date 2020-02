Robert Pattinson aurait le visage le plus parfait du monde selon la science

L'acteur a notamment joué le vampire Edward Cullen dans la saga Twilight et Cédric Digory dans Harry Potter et la Coupe de feu ou plus récemment le dauphin du Roi de France dans le film Le Roi.

Gwenaëlle Dekegeleer nous apprend dans son actu people de La Récré de Midi que l'acteur de 33 ans Robert Pattinson serait donc l'homme au visage le plus beau du monde et "c'est la science qui le dit" lance-t-elle.

Les critères

Il s'agit en réalité d'une étude publiée dans le Daily Mail et menée par le chirurgien esthétique Julian De Silva qui a repris le "Golden Ratio", une échelle de mesure utilisée dans la Grèce Antique pour aider les artistes à réaliser l'oeuvre la plus belle possible. Ce ratio est un calcul sur la correspondance des proportions du corps avec Phi, le nombre d'or. L'an dernier, la même étude avait sacré de la même manière Bella Hadid plus belle femme du monde.

Gwenaëlle Dekegeleer cite les différents critères retenus pour établir ce classement : "la symétrie du visage, la forme du nez, les sourcils, la mâchoire, etc." Elle ajoute : "On peut atteindre un coefficient qui évalue scientifiquement la beauté grâce à ces critères-là".