Retour de la série "Sex and the City" : pourquoi Kim Cattrall, alias Samantha Jones, ne sera pas au rendez-vous

La série cultissime "Sex and the City" aura droit à un retour en télévision, plus de 16 ans après la diffusion du dernier épisode tandis que 10 ans séparent le revival du deuxième et dernier film en date. Une nouvelle salve d’épisodes sera prochainement diffusée sur HBO Max avec l’inoubliable casting initial, à l’exception de Kim Cattrall, alias la sulfureuse Samantha Jones.

Une nouvelle qui a de quoi réjouir les fans. Dans un communiqué publié dimanche soir par la chaîne américaine HBO, la série aura droit à une nouvelle saison composée de dix épisodes et intitulée And Just Like That… (Juste comme ça). L’histoire continue donc pour les aventures de Carrie Bradshaw et ses amies. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reprendront leur rôle respectif de Carrie, Miranda et Charlotte pour cette suite qui s’annonce d’ores et déjà passionnante. Désormais âgée d’une cinquantaine d’années, la nouvelle saison se penchera sur l’amitié des trois femmes et leurs histoires amoureuses.