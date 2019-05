Qui va s’envoler, en départ immédiat, pour des vacances en République Dominicaine ?

Le premier duo qui aura la chance de participer à une folle chasse aux billets d’avion dans le hall des départs de Brussels Airport le lundi 27 mai, est connu ! Bénédicte et sa belle-soeur Anne se sont inscrites, ont participé au concours et ont décroché leur téléphone à temps tout à l'heure dans la Récré de Midi pour désormais être officiellement sélectionnées. L'adrénaline, le défi et l'envie de voyager ensemble ont motivé ces souriantes candidates.

Quatre autres duos seront désignés tout au long de la semaine dans la Récré de Midi !

Alors, si vous aussi, vous avez des tongs, un maillot de bain et une valise sous la main... Si vous aussi, vous rêvez de vivre une aventure incroyable et de partir en vacances en République Dominicaine... Pourquoi ne pas tenter votre chance également et peut-être faire partie des 5 duos qui s'affronteront en maillot de bain à l'aéroport lundi prochain ?

Let's go !