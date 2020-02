Quel est le point commun entre Adrien Devyver et Mark Zuckerberg, le patron de Facebook ?

Quel est le point commun entre Adrien Devyver et Mark Zuckerbeg ? - © Tous droits réservés

Le bleu : Facebook et Adrien Devyver - Extrait de La récré de midi - 20/01/2020 Un peu plus de VivaCité encore sur le temps de midi pour luncher dans la bonne humeur. Ca y'est, c'est la récré avec une heure de plus pour s'amuser deux fois plus ! L’émission, animée par Fanny Jandrain et sa petite bande va désormais se jouer de midi à 14h. Histoire de prolonger dans la bonne humeur cette pause de midi. Seront de mise : Un peu d'actualité légère, plein de jeux, beaucoup d'interactions avec les auditeurs, un énorme esprit bon enfant, et du full sourire… Le tout avec les joyeux copains de la récré : Adrien Devyver et Kody.