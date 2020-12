"Premier vélo" : découvrez la parodie confinée du duo de Kendji Girac et Gims

L'humoriste Étienne S et le trompettiste de bouche de Freddy Tougaux, Kiriakos, ont parodié Dernier métro de Kendji Girac et Gims sur fond de confinement, qui devient Premier vélo.

Vous entendez en effet régulièrement Dernier métro sur votre radio complicité, un titre de Kendji Girac, en duo avec Gims, figurant sur son nouvel album Mi Vida.

Sorti depuis plus de trois mois, la chanson a déjà sa parodie confinée et non des moindres puisque c'est l'humoriste belge Étienne S, accompagné de Kiriakos, qui se sont chargés de revisiter le titre en devenant Kimchie Chirac et Gimsiakos.

"C'est un ami, Kiriakos, le trompettiste de Freddy Tougaux qui m'a contacté pendant le confinement parce qu'il sait que je suis musicien de métier aussi et il m'a dit : 'Je m'ennuie tu n'as pas envie de faire un truc avec moi ?' Et c'est ainsi que l'on a décidé de faire ce petit délire" dévoile Étienne S lui-même sur l'idée du projet, chroniqueur dans La Récré de Midi.

La vidéo tournée en partie à Charleroi, retrace les difficultés de devoir arrêter son travail, vivre dans un petit appartement, de tomber sur les rayons vides des supermarchés et de devoir se mettre au vélo.