Pour ses 52 ans, Jennifer Aniston reçoit des photos-souvenirs inédites

Jennifer Aniston continue d’affoler la toile. L’actrice, après des rumeurs sur un possible couple avec son ex, Brad Pitt , qui ont affolé les réseaux sociaux, s’attire de nouveaux flots de commentaires et pour cause, la comédienne révélée dans le rôle de Rachel Green dans Friends célèbre ses 52 ans.

"Joyeux anniversaire à ma co-animatrice du Morning Show. Des sœurs Green à des présentatrices de journaux télévisés, nous trouvons toujours le temps de parler et de rire de tous les sujets possibles. Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles je me sens si chanceuse de te connaître, à l’écran et en dehors" a-t-elle fait savoir à l’actrice qui fête ses 52 ans et avec qui elle partage à nouveau l’écran dans la série The Morning Show, toutes deux dans le rôle de présentatrices de matinales télévisées.

L’ex-mari de Jennifer Aniston n’a pas manqué non plus de célébrer l’anniversaire son anniversaire en partageant également un cliché rare de son celle-ci dans sa story Instagram, en l’accompagnant d’un "Je t’aime B". L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur Justin Theroux, qui a entre autres joué dans les séries Washington Police et The Leftlovers et dans les films American Psycho et Miami Vice semble donc toujours épris de sa belle. Il a partagé sa vie avec elle entre 2011 et 2018 après que leur rencontre sur le tournage de Peace, Love et plus si affinités. Ils s’étaient en suite mariés en 2015.

Brad Pitt, un autre homme de sa vie, n’a par contre pas envoyé de message à son attention, mais celui-ci s’est peut-être fait plus incognito "car ils sont restés en très bons termes" souligne Cindya Izzarelli.