Plus de 200 personnalités françaises se prononcent en faveur de la vaccination contre le Covid-19

Ils se disent prêts à se faire vacciner et montrent ainsi leur engagement en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Plus de 200 personnalités françaises ont apposé leur signature dans une tribune du Parisien. A l’initiative du comédien et metteur en scène Stanislas Nordey, les artistes comptent user de leur influence pour essayer de "sortir de l’impasse" grâce à cet "acte citoyen".

Dans l’Actu People de La Récré de Midi, Marion Jaumotte nous a fait part de cette initiative ayant rassemblé acteurs, musiciens, personnalités de la télévision ou encore directeurs de théâtre. Dans un texte publié dans les colonnes du Parisien, des artistes comme Arielle Dombasle, Julie Gayet, Daniel Auteuil, Grand Corps Malade, Nicolas Bedos, Gérard Jugnot, Audrey Fleurot, Guillaume Gallienne, Fabrice Luchini, François Cluzet et bien d’autres ont marqué leur engagement personnel à se faire vacciner contre le Covid-19, dès qu’ils en auront la possibilité. Un geste lourd d’influence qui sonne comme un plaidoyer en faveur du vaccin à l’heure où beaucoup y sont encore hostiles.

"Les artistes ont été inspirés par l’initiative similaire survenue fin décembre des 200 maires de France de tous bords qui se sont engagés à se faire vacciner ", rappelle Marion Jaumotte. Stanislas Nordey, 54 ans, directeur du théâtre de Strasbourg (Bas-Rhin) exposent deux raisons concomitantes dans sa démarche : l’idée d’un acte citoyen et d’une responsabilité collective face au virus, et enfin, ayant compris que le monde du spectacle ne pourrait pas reprendre en ce début d’année, ce dernier déclare : "Nous ne pouvons pas être seulement en train de nous plaindre. Cette pétition, c’est une manière d’agir pour sortir de l’impasse et éviter d’être enfermés pendant encore un an".