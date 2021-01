Pamela Anderson s’est mariée en secret avec son garde du corps

Pamela Anderson s’est remariée en secret, à la veille de Noël, avec son ex-garde du corps renseigne entre autres Cindya Izzarelli dans l’Actu people de La Récré de Midi d’après une interview confidences accordée au Daily Mail. La star d’Alerte à Malibu a trouvé le nouveau sauveteur de sa vie. Elle s’est mariée pour la cinquième fois, après notamment une aventure tumultueuse avec le footballeur français Adil Rami.

Un mariage dans la plus pure intimité

La cérémonie s’est déroulée dans le plus grand secret à la veille de Noël sur son île de Vancouver, à Ladysmith précisément. L’heureux élu s’appelle Dan Hayhurst et est en réalité le garde du corps de Pamela Anderson a-t-elle révélé au Daily Mail le 27 janvier. Le mariage s’est réalisé dans la plus stricte intimité puisqu’aucun ami ou membre de la famille n’était invité. ►►► À lire aussi : Harry Potter : découvrez les meilleurs sosies des acteurs "On voulait juste être nous deux" a-t-elle ainsi déclaré au quotidien britannique avant de poursuivre : "Je suis tellement amoureuse. Nous nous sommes mariés avec la bénédiction de nos familles. Tous ceux que nous connaissons sont heureux pour nous. Je me suis mariée sur la propriété que j’ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans. C’est là que mes parents se sont mariés, et ils sont toujours ensemble". Un signe qui montrerait que la star des plages de Malibu aurait enfin trouvé l’homme de sa vie grâce à une romance digne de celle de Whitney Houston et Kevin Costner dans Bodyguard ?

WORLD EXCLUSIVE: Pamela Anderson ties the knot! Baywatch beauty has married her bodyguard https://t.co/N9ptgoCxQ4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 27, 2021

Canadiens et en couple grâce au confinement

Cindya Izzarelli constate en tout cas que son nouvel époux est canadien comme l’actrice et que leur histoire d’amour a commencé grâce au confinement. "Il est le garde du corps qu’elle avait engagé juste avant le covid. Ils se sont donc retrouvés confinés sur sa propriété ensemble et en plus d’être son garde du corps, il l’a aidée à rénover la maison et réarranger le parc et la propriété" résume-t-elle d’après les informations du Daily Mail, une situation qui leur a permis de se rapprocher et de se découvrir sans discontinuité. "Cette année ressemble à une année de chien : on a l’impression d’avoir passé sept ans ensemble" a-t-elle aussi confié au journal britannique. Les proches de Pamela Anderson sont aussi comblés par cette union qu’ils estiment profonde : "Pamela est tombée amoureuse d’un garçon de chez nous. Cela prouve qu’elle est toujours la même petite fille qui a vécu ici toute sa vie. Dan et Pamela ont un grand cœur. Dan a épousé la fille de ses rêves et il est très fier d’elle".

L’actu people, ça se passe sur VivaCité

Pour plus d’actu people, rendez-vous tous les jours dans Le 8/9 sur VivaCité et sur la Une ainsi que dans La Récré de Midi de 12h à 13h sur VivaCité et en replay sur Auvio.