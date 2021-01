Opéré du cœur, Jean-Louis Aubert va mieux après avoir été "sur le fil de la vie"

Souffrant d’une anomalie génétique, Jean-Louis Aubert a été opéré du cœur en juillet dernier. Bien que le chanteur ait tenu à rassurer ses fans, il confie aujourd’hui avoir été "sur le fil de la vie".

Sur les ondes d’Europe 1 et de RTL France, Jean-Louis Aubert a fait part de son état de santé. Lui qui sera sacré président d’honneur des Victoires de la Musique le 12 février prochain, a donc fait sa première apparition publique après des de longs mois de convalescence.

En pleine santé, l’ex-membre du groupe Téléphone s’est fait une grosse frayeur durant l’été lorsque son médecin repère une anomalie génétique au niveau du cœur lors d’une analyse pour le Covid-19 : "La tournée d’été était annulée, les hôpitaux étaient un peu plus libres, alors le médecin m’a dit : 'Fonce ! Vas-y maintenant, c’est le moment ou jamais", relate le chanteur.

Une opération qui durera plus de 4h30, nettement plus conséquente que ce à quoi le musicien s’attendait : "C’était quand même assez intrusif comme opération puisqu’on m’a ouvert la cage thoracique et on a arrêté mon cœur pour changer son petit carburateur." Conscient que cette anomalie pouvait le faire tomber à n’importe quel moment, Jean-Louis Aubert s’estime chanceux : "On ne me l’avait jamais détecté… Il paraît que les chanteurs et les sportifs n’ont pas de signes extérieurs parce qu’on ventile beaucoup", a-t-il également confié.