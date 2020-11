Omar Sy, accusé de racisme sur sa reprise de "Doudou" d’Aya Nakamura : "Cessons de dire des bêtises"

L’acteur et humoriste français décide il y a trois jours de parodier le nouveau single de la chanteuse Aya Nakamura, Doudou. Cette vidéo, a d’abord connu une vague de commentaires positifs et nostalgiques. En effet, Doudou est aussi le nom du personnage emblématique d’Omar Sy dans Le SAV des émissions, la capsule humoristique du Service Après Vente, qu’il réalisait avec le comédien Fred Testot, et qui les a rendus célèbres.

Omar Sy n’a donc pas hésité à faire Doudou qui chante Doudou en prétextant à Aya Nakamura que "c’était trop tentant". La vidéo a déjà récolté 1 million de vues sur Twitter et près de 700.000 sur Instagram.

Les commentaires ont ensuite pris une autre tournure. "Il y a quand même eu une petite déferlante de critiques et de personnes qui se mettent à critiquer sa parodie disant que c’est raciste, cliché, que c’est insultant pour la communauté noire" précise Cindya Izzarelli qui remarque que beaucoup de ses détracteurs "ne connaissent pas le personnage de Doudou et pensaient qu’il parodiait une femme noire puisqu’il a un tissu sur la tête".

"L’imitation grotesque et caricaturale de la maman africaine avec l’accent forcé n’a jamais été drôle et ne le sera jamais. La honte on est en 2020 quand même il existe 45.567 manières d’être drôle hein" peut-on notamment lire dans les commentaires.