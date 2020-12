Nabilla vivement critiquée sur la toile à cause de son "masque de riche totalement inutile"

Installée depuis quelques mois à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et son fils, Nabilla a soulevé un tollé au sein de sa communauté d’abonnés en dévoilant deux photos de sa dernière escapade en ville devant une voiture de sport . Faisant souvent parler d’elle pour ses tenues jugées provocantes, la jeune maman a cette fois-ci fait polémique pour avoir porté un masque en résille orné de diamants , ne protégeant aucunement son nez et sa bouche.

Avec plus de six millions d’abonnés sur Instagram, Nabilla s’est une fois de plus illustrée sur les réseaux sociaux, et certainement pas de la meilleure manière. La star de téléréalité a provoqué la colère des internautes en incitant ses abonnés à porter un masque alors que celui qu’elle arbore sur deux récents clichés est en fait complètement inutile.

Les abonnés de la starlette se sont d’autant plus offusqués de la situation au vu de la légende du post où est inscrit "Wear your mask" (Portez votre masque). Plus tôt dans la soirée, on peut apercevoir son mari Thomas Vergara sur Snapchat lui suggérer que son masque n’est pas adapté. Ce à quoi Nabilla a répondu qu’elle "se fichait du regard des autres", histoire de mettre un peu plus d’huile sur le feu du côté de sa communauté.

Maman d’un petit Milann (1 an), Nabilla ne manque jamais une occasion de partager son quotidien sur les réseaux sociaux et ne déroge visiblement toujours pas à la règle pour se passer de polémiques en tout genre.

