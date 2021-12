Monica Bellucci fait polémique après son passage dans la version italienne de "Danse avec les Stars"

Mais si l’actrice est aujourd’hui critiquée sur les réseaux sociaux et dans les médias italiens, c’est plutôt à cause de son comportement reporté lors de l’enregistrement. Le passage de Monica Bellucci n’a pas lieu en direct, comme le reste de l’émission, mais a été préenregistré sans public. Les caméras ont soigneusement évité les plans larges pour ne pas trop montrer la salle vide, et tenter, en vain, d’intégrer la séquence dans le reste de l’émission comme si de rien n’était. Mais les téléspectateurs n’ont pas été dupes, et beaucoup ont suggéré que l’actrice ne voulait pas apparaître auprès des autres candidats et candidates.

La star aurait aussi refusé d’apparaître autrement dans le programme, et d’être interviewée par la présentatrice vedette de "Ballando con le Stelle", Milly Carrlucci, aux commandes du show depuis 2005. Cette dernière a déclaré au journal Libero Quotidiano que Bellucci, qui se serait par ailleurs montrée "froide" et "antipathique" sur le plateau selon d’autres sources, lui a lancé "Non, non, je viens danser. On va danser sur ce plateau".

Voilà qui n’arrangera pas l’image de l’actrice dans son pays natal, où elle n’est pas forcément très appréciée. Beaucoup lui reprochent son statut de star internationale, et le fait qu’elle ait préféré faire carrière à l’étranger plutôt qu’en Italie.