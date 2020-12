Michel Drucker "va mieux, mais il a traversé quelque chose de dur", rassure Léa Drucker

Dans un entretien accordé à Télé Star, l’actrice Léa Drucker a donné des nouvelles de son oncle, Michel Drucker, hospitalisé depuis plus de trois mois.

L’homme de télévision (78 ans) devra prendre son mal en patience avant de regagner son canapé rouge emblématique dans l’émission "Vivement Dimanche". Malgré tout, l’animateur tenait déjà à rassurer sur son état de santé le mois passé et a même annoncé plus récemment une grande nouvelle à Laurent Ruquier dans l’émission "Les enfants de la télé" : ""Les cardiologues m’ont assuré que si je continuais à bien faire cette rééducation, je pourrais peut-être revenir sur mon canapé à la fin du mois de mars"

►►► À lire aussi : Le cinéma fête ses 125 ans : retour sur la toute première séance de l’Histoire

Considérablement diminué après une "endocardite infectieuse", un "triple pontage" et une "infection de sa cicatrice", Michel Drucker se veut toutefois optimiste. Un sentiment que partage sa nièce, l’actrice Léa Drucker :

J’irai voir mon oncle dès que possible. Il va mieux, beaucoup mieux. Il se repose. Il a traversé quelque chose de dur. Il s’en sort bien, il a une vraie âme de sportif

Récompensée d’un César en 2019, pour son rôle dans "Jusqu’à la garde", sera bientôt dans la pièce de théâtre diffusée en télévision de Georges Feydeau "La Dame de chez Maxim" où elle incarnera la Môme Crevette.

Les nouvelles sont donc rassurantes en cette fin d’année et un potentiel retour en télévision reste tout à fait envisageable pour celui qui avait confié au Parisien quelque temps plus tôt : J’ai cru que j’aurais de graves séquelles après une si lourde opération. J’ai pensé que je terminerai ma vie au ralenti et ne plus jamais refaire mon métier."