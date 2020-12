Matt Pokora marié et bientôt papa pour la deuxième fois - Extrait de La Récré de Midi -... Un bonheur n’arrive jamais seul. Ce n’est certainement pas M. Pokora qui dira le contraire. Le magazine Public a en effet annoncé que l’artiste s’était récemment marié avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian avec qui il est en couple depuis l’été 2017. Et pour couronner le tout, le couple a annoncé sur leur compte Instagram respectif qu’ils s’apprêtaient à accueillir leur second enfant.