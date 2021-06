Martin Charlier mis au défi par Fanny Jandrain : un tatouage si la Belgique gagne l’Euro !

Marion Jaumotte évoquait l’hommage de David Hallyday à son défunt père pour l’anniversaire du Taulier. Le chanteur de 54 ans a célébré le rockeur avec une photo d’un loup, un animal que Johnny s’était fait tatouer sur le corps, celui-ci représentant son attitude solitaire mais aussi rassembleuse autour du rock’n’roll.

Fanny Jandrain estime qu’un tel tatouage conviendrait bien à Martin Charlier. L’humoriste est pourtant le seul chroniqueur autour du plateau qui n’est pas tatoué. "Je n’aime pas trop ça" prétexte-t-il. L’animatrice se demande quel tatouage il pourrait toutefois arborer. "Marc Wilmots" s’amuse-t-il. Fanny propose alors à l’humoriste, bien connu pour son personnage du supporter du Standard et des Diables rouges Kiki l’Innocent, de faire un tatouage si la Belgique gagne l’Euro 2020 de football : la mention "On a gagné" avec l’année !

"Tu vas me faire regretter qu’on gagne l’Euro" a rétorqué Martin Charlier, qui accepte le défi. Fanny Jandrain propose même de trouver un bon tatoueur et de filmer en live la séquence qui s’annonce déjà culte… si les Diables rouges soulèvent le trophée évidemment. L’animatrice savoure cette idée d’autant plus qu’elle est parvenue à ne pas devoir assumer ce défi avec son chroniqueur, ce qui lui rappelle une anecdote de son anniversaire des 19 ans. "J’avais des copines, c’était aussi leur anniversaire. On voulait un piercing dans l’oreille, on arrive, tout le monde l’a fait sauf moi".

Rendez-vous maximum le 11 juillet pour savoir si Martin se fera tatouer ou pas !