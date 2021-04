Madonna affiche un baiser avec son boyfriend de 27 ans : un détail interpelle les internautes

Le copain de Madonna, un danseur professionnel, partage sa vie depuis près de deux ans déjà. Son nom : Ahlamalik Williams. Il a notamment dansé pour le Cirque du Soleil et a participé à la tournée Rebel Heart de la Queen of Pop.

Cette dernière a souhaité un bon anniversaire au danseur sur Instagram par ces mots : "Bon anniversaire mon amour… Merci de m’ouvrir les yeux. Comment exprimer ce que je ressens ? Soyons inconscients".

35 ans séparent donc les deux amoureux. Si l’amour n’a pas d’âge et que de nombreuses personnes ont apprécié cette déclaration d’amour, un détail a cependant interloqué de nombreux fans : les deux tourtereaux s’affichent également avec une cigarette… de marijuana.

"On avait bien compris que vous fumiez de l’herbe. Dieu, je ne peux pas attendre que cette phase soit terminée", "Sa fille vient de faire une interview et a dit textuellement : 'Ma mère ne fume même plus de l’herbe'" ou "Je ne sais pas ce qui me choque le plus dans ces photos : le joint, la (grande) différence d’âge ou la coupe de cheveux du mec !" peut-on par exemple lire en commentaires.