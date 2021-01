Les enfants d’Alain Delon donnent de ses nouvelles depuis son AVC : "Il s'en est bien sorti"

Depuis son AVC en juin 2019 déjà, la santé d’Alain Delon a fait l’objet de nombreuses spéculations. Ses enfants, Anouchka et Anthony, ont récemment donné de ses nouvelles au travers d’une déclaration et d’un cliché. De quoi rassurer les plus grands admirateurs de l’acteur.

Lors de son passage dans l’émission dominicale "20h30 le dimanche" présentée par Laurent Delahousse sur France 2, l’actrice Anoushka Delon, fille de l’acteur et de la top model néerlandaise Rosalie van Breemen, a évoqué l’état de santé de son père. Discret depuis son accident cardiovasculaire il y a déjà plus d’un an et demi, Alain Delon (85 ans) va visiblement mieux : "On entend beaucoup de choses et nous, ses enfants, on reste assez discrets. Parce que déjà, ça nous regarde, et s’il a quelque chose à dire, il a toujours su le faire, donc on le laisse faire”, a déclaré Anouchka Delon.

Mais en tout cas, il va bien. Vraiment. Il s’en est bien sorti. Tout ce qu’on lit est faux. Il va bien

Sur le plateau de l’émission, la fille de l’illustre acteur a également fait la rencontre de Sarah Biasini, fille de l’illustre actrice autrichienne Romy Schneider, avec qui l’acteur a connu une intense histoire d’amour entre 1958 et 1963. Les deux jeunes femmes, qui ne s’étaient encore jamais vues, n’ont pas pu retenir leur émotion. "C’est très particulier et émouvant parce qu’on a quelque chose en commun sans avoir quelque chose en commun… Romy Schneider a toujours été présente, et c’est quelqu’un dont mon père parle, à qui il pense. Elle fait partie de la famille en quelque sorte…", a continué la comédienne, très émue.

Un cliché pour rassurer

Le lendemain, c’est au tour d’Anthony Delon de dévoiler un cliché extrêmement rare de son père et sa mère, Nathalie Delon, réunis. Il n’en fallut pas moins pour émouvoir de nombreux internautes. "Amour indéfectible. 53 ans plus tard", a ajouté Anthony Delon en légende de cette photo complice.

Dans l’Actu People de La Récré de Midi, Cindya Izzarelli ajoute :"En novembre dernier, Alain Delon avait également répondu à un appel téléphonique sur RTL France qui lui avait souhaité un joyeux anniversaire". L’acteur y avait déclaré qu’il "se portait comme on peut se porter à 85 ans. Il y a des hauts et des bas mais ça va", avant de conclure sur le fait qu’il "détestait" être confiné, lui qui vit maintenant reclus chez lui dans le Loiret.