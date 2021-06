Le coup de gueule de Kate Winslet qui refuse que l’on retouche son corps dans une scène de nu

L’industrie cinématographique a encore du chemin à parcourir pour assurer le bien-être des actrices et l’égalité hommes-femmes. S’il existe désormais des coordinateurs d’intimité à Hollywood, certaines productions proposent malgré tout des scènes qui entretiennent les diktats de la beauté, ce qui n’est pas du tout du goût de Kate Winslet .

L’actrice britannique de 45 ans a refusé que le réalisateur Craig Zobel fasse retoucher les images de son ventre dans la scène de sexe qu’elle joue dans la mini-série Mare of Easttown. Cindya Izzarelli revient sur cet acte courageux.

"Mare est une femme d’âge moyen, j’aurai 46 ans en octobre. Je pense que c’est pour ça que les gens se sont connectés avec ce personnage de la façon dont ils l’ont fait parce qu’elle n’est pas filtrée" a ainsi justifié la comédienne britannique au quotidien américain. "C’est une femme imparfaite avec un corps et un visage qui bougent comme un corps et un visage doivent bouger à son âge. Nous avons tous besoin de ça".

L’actrice phare de Titanic, et amie de Leonardo DiCaprio dans la vraie vie, s’est entretenue avec le New York Times à l’issue de la fin de la mini-série Mare of Easttown, dans laquelle elle interprète la détective Mare Sheehan.

Un acte aussi courageux n’est pas le premier venu de Kate Winslet. Elle avait déjà renvoyé une affiche promotionnelle avec son visage retouché à l’éditeur en déclarant : "Je sais combien de rides j’ai au coin des yeux".

"C’est une des seules qui dit ouvertement refuser la chirurgie esthétique et les diktats de beauté. On lui a souvent reproché d’être un peu trop ronde pour les rôles qu’elle jouait et s’est battue contre cela" souligne Cindya Izzarelli.

Dans cette même interview accordée au New York Times, l’inoubliable interprète de Rose Calvert dans Titanic affirme bientôt refuser toute scène de sexe pour ses prochains rôles. "Je pense que mes jours sont comptés. Je ne suis simplement pas à l’aise de me mettre nue n’importe où. Ce n’est même pas une question d’âge. Il y a un moment où les gens vont se dire : 'Oh, la revoilà'".