La rumeur de divorce entre Kim Kardashian et Kanye West affole la toile

Couple ultra influent suivi par plus de 200 millions de personnes sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian et le rappeur Kanye West seraient en instance de divorce. L'annonce comme quoi la vedette de téléréalité aurait engagé une avocate pour régler la séparation a enflammé la presse et les réseaux sociaux.

Après des mois de rumeurs laissant présager qu'il y aurait de l'eau dans le gaz au sein du couple qui n'en finit pas avec le buzz, les échos selon lesquels un divorce serait imminent ont fait exploser les compteurs dans la presse et sur les réseaux sociaux. Aux Etats-Unis, le sujet est en tête des tendances et a déjà déclenché plus de deux millions de recherches sur Google depuis mardi. En Belgique et en France, même constat, avec respectivement plus de 10.000 et 50.000 recherches à ce jour.

Des rumeurs qui enflent depuis des mois

Après 6 ans de mariage, il s'agirait de la fin d'une ère pour ce couple ultra populaire. Actuellement, rien n'a été confirmé officiellement. Pourtant, l'annonce n'étonne presque pas les millions de followers qui s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. En effet, les indices étaient nombreux. Parents de quatre enfants, le couple "menaient des vies séparées" depuis déjà quelques semaines. Les nombreux observateurs sur les réseaux sociaux et plusieurs sources américaines ont constaté que Kim avait élu domicile à Los Angeles tandis que le rappeur séjournait dans son ranch du Wyoming. Lors du réveillon de Noël, pas de trace de Kanye West, qui avait été aperçu à Anvers, du côté de la célèbre famille Kardashian.