La princesse Delphine à "Danse avec les stars" en Flandre pour Make-A-Wish

Celle qui a été reconnue comme fille d' Albert II participera dans les prochaines semaines à Dancing with the Stars, diffusée sur la chaîne néerlandophone Play4. Son arrivée dans le concours a pour but de réaliser le rêve d'un enfant malade, au profit de l'association Make-A-Wish. Sander Bos , danseur professionnel néerlandais, sera son partenaire.

On connaissait déjà les talents artistiques de la princesse Delphine mais la participation d'un membre de la famille royale dans un programme de divertissement télévisuel en a sans conteste surpris plus d'un.

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg figure au casting de la 3e saison de Dancing with the Stars, diffusée sur Play4. Cindya Izzarelli commente cette participation royale dans son Actu people.

"Grâce à cette aventure, j’espère attirer encore plus l’attention sur le travail important de la fondation Make-A-Wish et l’influence positive qu’elle a sur les enfants malades et leur famille" a notamment réagi la princesse Delphine à Het Nieuwsblad, relayée par Moustique, "Je suis consciente que cette aventure sera difficile mentalement et physiquement, mais ce n’est rien comparé aux défis auxquels sont confrontés les enfants malades".