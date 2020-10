La mannequin superstar Emily Ratajkowski annonce sa grossesse en couverture de Vogue

Une vidéo vue plus de 8 millions de fois en moins de 24h

"Pourquoi envoyer un faire-part quand on peut se payer la couverture de Vogue pour annoncer que l'on est enceinte ?" s'est ainsi amusée Cindya Izzarelli.

Il faut en effet reconnaître que peu de femmes peuvent s'offrir un tel luxe. À 29 ans, Emily Ratajkowski compte plus de 26 millions d'abonnés sur Instagram et a déjà posé et défilé pour les plus grandes marques. Révélée en 2013 dans un clip du chanteur Robin Thicke et connue pour son engagement en faveur de la cause féministe, elle n'a cessé de gravir les échelons au point d'être régulièrement considérée comme l'une des plus belles femmes du monde.

La mannequin s'est donc cette fois distinguée par l'annonce de l'attente de son premier enfant.

"Elle a publié une photo-vidéo sur son compte Instagram où on voit le titre Vogue, son visage et puis un zoom arrière où on la voit en petite nuisette avec un ventre arrondi" détaille la chroniqueuse. Celle-ci a atteint plus de 8 millions de vues en moins de 24 heures.

La mannequin de 29 ans a ensuite posté une vidéo la dévoilant durant sa grossesse.