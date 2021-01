La légendaire voiture de David Hasselhoff dans K2000 vendue aux enchères pour la bonne cause

En vue de redistribuer une partie de l’argent aux organisations caritatives qu’il soutient, David Hasselhoff s’est notamment mis en scène sur les réseaux sociaux afin de faire la promotion d’ une panoplie d’objets personnels et souvenirs de tournage dont Alerte à Malibu qu’il comptait mettre aux enchères : un blouson en cuir, un sac signé de la star, ou encore un dîner en sa compagnie… et enfin, K.I.T.T., toute prête à rouler et remise par l'acteur en personne, partie pour 300.000 dollars .

A l’instar de la Ford Gran Torino dans Starsky et Hutch ou encore de la fameuse De Lorean dans la trilogie Retour vers le futur , certains bolides marquent les esprits sur le grand comme le petit écran. Dans cette optique, K.I.T.T. , la Pontiac Firebird Trans Am noire, intérieur beige au laser rouge dans le pare-chocs avant, ne déroge pas à la règle.

"On va vous dire toute la vérité, ce n’était pas vraiment celle qu’ils utilisaient dans la série, c’est la copie qu’ils avaient gardée dans un coin du garage au cas où et que David Hasselhoff avait racheté à la fin de la série", remarque Cindya Izzarelli dans l’Actu People de La Récré de Midi après que les autres chroniqueurs se soient étonnés du montant qu’ils attendaient plus important.

L’interprète de Michael Knight entre 1982 et 1986 a ensuite assuré qu’une partie des recettes de cette vente serait directement reversée aux associations qu'il soutient, notamment Global Mobility, une organisation à but non lucratif qui fournit gratuitement des fauteuils roulants et une aide à la mobilité aux personnes handicapées.