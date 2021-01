L’humoriste belge PE recadre avec humour une influenceuse qui veut vendre des faux livres

Très sérieuse dans sa présentation, Maddy avance que ces faux livres reprennent les grandes marques de la mode comme Chanel ou Yves Saint-Laurent et seront parfaits pour décorer l’intérieur de votre domicile. Un argument qui a fait bondir l’humoriste qui réplique : "Cela permet juste de montrer que tu ne sais pas lire".

Amusé par cette publicité atypique de 'fake books', PE a monté une fausse interview entre lui et la vidéo en question de l’influenceuse baptisée La culture du vide.

Outre le montage très drôle de l’humoriste belge, l’influenceuse française "s’est complètement faite tacler (par les internautes) depuis quelques jours parce qu’elle vend des boîtes en cartons avec des fausses couvertures de livres à poser chez vous pour faire comme si c’étaient des beaux livres d’art" indique Cindya Izzarelli.

"Les livres officiels avec les pages comme ça, ça coûte assez cher en boutique" glisse même l’influenceuse aux 2,4 millions d’abonnés sur Instagram.

Un mépris de la culture qui ne passe évidemment pas auprès du public qui s’est indigné sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’elle vend un exemplaire à 20€, soit le prix équivalent si pas plus élevé qu’un roman, argumentant même que pour deux boîtes achetées vous en recevez deux offertes. Pire encore, des internautes ont démontré qu’on trouve les mêmes à 3,75€ pièce sur un célèbre site de vente par correspondance chinois.

Cette vidéo aura en tout cas eu le mérite pour PE de se mettre en lumière, récoltant plus de 60.000 likes pour sa parodie pleine d’humour et dont la conclusion devrait visiblement être encore largement diffusée : "À ce prix-là, autant investir dans des vrais livres et soutenir la culture".