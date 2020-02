L'école des enfants de Kate et William touchée par le coronavirus? - © AARON CHOWN - AFP

L'école des enfants de Kate et William touchée par le coronavirus - Extrait de La récré de midi... La monarchie britannique serait-elle touchée par le coronavirus ? Il se pourrait bien, selon Pauline Saive, dans l'actu people de La Récré de Midi, cinq élèves issus de la même école que Charlotte et Georges ont été contaminés. Les deux enfants de Kate Middleton et du prince William ont passé des tests, on attend les résultats.