L'actrice Emilia Clarke propose à ses fans un dîner virtuel en tête-à-tête pour la bonne cause

Cindya Izzarelli dans son actu people de La Récré de Midi souligne ce 2 avril l'appel au don d'Emilia Clarke, actrice phare de la série à succès Game of Thrones, pour l'association Same You, qui aide les victimes d'AVC. D'énormes élans de générosité se dégagent dans le monde entier pour lutter contre le coronavirus et le confinement. Plusieurs stars et personnalités ont déjà versé de l'argent à de nombreux hôpitaux et aux instituts de recherche qui se battent contre le covid-19. Emilia Clarke, connue pour jouer Daenerys Targaryen, la Mère des dragons dans Game of Thrones, a sollicité de manière originale ses fans ce 31 mars sur son compte Instagram pour soutenir une association qui lui tient à cœur.

Un dîner virtuel pour 12 donateurs L'actrice Emilia Clarke propose à ses fans un dîner romantique virtuel pour la bonne cause - © ANGELA WEISS - AFP Cindya Izzarelli détaille cet appel particulier d'Emilia Clarke sur Instagram : Elle propose en dîner en tête à tête virtuel avec elle-même. La chroniqueuse précise : "Elle a mis sa notoriété à contribution pour récolter des dons pour soutenir l'association SameYou, une association qui aide les personnes victimes d'accidents cérébraux et qui continue à avoir besoin d'aide même en temps de coronavirus et de confinement. Elle a donc publié cette chouette petite vidéo où elle fait un appel au don et s'est fixée un objectif de 250.000 livres et en échange, elle propose que 12 donateurs seront tirés au sort et pourront vivre une soirée exceptionnelle en sa compagnie de manière virtuelle". Il s'agira donc d'un Skypero, mais en tête-à-tête avec l'actrice britannique elle-même.