L’acteur belge Matthias Schoenaerts privé de permis de conduire après conduite sous stupéfiant

Il s’agit sans doute du moins bon rôle de la carrière de Matthias Schoenaerts . L’acteur belge de 43 ans connu à l’international pour avoir joué dans De rouille et d’os, A Bigger Splash , Danish Girl ou encore Red Sparrow a été sanctionné ce 29 septembre d’un retrait de permis et de plusieurs amendes par le tribunal de police d’Anvers. En cause notamment : conduite sous stupéfiants au printemps 2020.

La défense a estimé que l’influence de la cocaïne au volant était un événement exceptionnel pour Matthias Schoenaerts. Son avocat a présenté plusieurs analyses de sang récentes négatives à l’appui.

Ce plaidoyer n’aura pas suffi pour éviter toute sanction envers le comédien. Le juge en charge du dossier a rappelé qu’il avait écopé de deux amendes pour conduite sous influence et de deux autres pour excès de vitesse.

Il a donc été condamné à une interdiction de conduire pendant quatre mois, mais aussi une amende de 2000€ pour consommation de cocaïne et à 21 jours de retrait de permis supplémentaires et une amende de 400€ pour avoir emprunté un sens interdit. L’acteur devra par conséquent repasser les permis théorique et pratique et se soumettre à des tests médicaux et psychologiques pour récupérer son permis B.